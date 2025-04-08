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Mahmut Tanal Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu! "Özgürlük ve adalet nöbetindeyim"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde kaldırıma çadır kurarak, tutuklanan gençler ve öğrenciler için adalet ve özgürlük nöbetine başladığını duyurdu.

Mahmut Tanal Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu! "Özgürlük ve adalet nöbetindeyim"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sabah saatlerine kadar nöbete başladığını duyurdu.

Tanal paylaşımında, "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim." ifadelerini kullandı.

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Mahmut Tanal
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