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  4. Mahmut Tanal akımında yeni bir video daha geldi! Bu kez aynı cümleyi 29 defa tekrarladı

Mahmut Tanal akımında yeni bir video daha geldi! Bu kez aynı cümleyi 29 defa tekrarladı

30.03.2025 15:32
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30.03.2025 15:32
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Maltepe'de düzenlenen miting öncesi canlı yayında yaptığı açıklamada "İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?" diye defalarca tekrarlamış ve gündem olmuştu. Mahmut Tanal akımı devam ediyor. Tanal bu kez de sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Adalet öğrenciyi hapsetmez" cümlesini 29 defa tekrarladı.

Son dönemdeki çıkışlarıyla sosyal medyada gündem olan ve gençler tarafından yakından takip edilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin Maltepe'deki mitingine de katılmış ve konuştuğu yayında "İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?" sorusunu defalarca tekrarlaması gündem yaratmıştı. Tanal'dan gündem olacak bir video daha geldi.

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SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tanal söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik haklarını gösteren öğrencilerin tutuklanması hukukun utancıdır. Cezaevindeki her öğrenci hukukun utancıdır. Gençleri değil adaletsizliği yargılayın. Adalet öğrenciyi hapsetmez. Cezaevindeki her öğrenci hukukun utancıdır. Gençleri değil adaletsizliği yargılayın"

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Tanal'ın açıklamasında bazı cümleleri tekrar tekrar yinelemesinin yanı sıra "Adalet öğrenciyi hapsetmez" cümlesini 29 kez tekrar etmesi dikkat çekti.

Tanal, söz konusu videoyu paylaştığı paylaşıma "Tutuklu öğrenci adaletin ayıbıdır! Dünyada; Ramazan Bayramında en fazla tutuklu öğrencinin bulunduğu ülke Türkiye'dir" notunu da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal
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