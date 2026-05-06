Mahmut Tuncer'in oğlunun AK Parti MKYK üyesi olduğu ortaya çıktı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN PAYLAŞIMI: "AK DAVANIN NEFERLERİYİZ"

Mehmet Umut Tuncer’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilgili paylaşımlar gündem oldu. Tuncer'in bir paylaşımında, "Milletin adamı; milletle yürüyen, millete hizmeti şiar edinen demektir. Böyle bir liderin izinde, AK davanın neferiyiz" ifadelerine yer verdiği görüldü.

BABASIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrıca Tuncer'in babası Mahmut Tuncer ile 1980'li yıllarda çekilen bir fotoğrafı da paylaltığı görüldü. Tuncer'in bu paylaşıma da "Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun babam" notunu düştüğü görüldü.