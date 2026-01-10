HABER

Makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti

Çekmeköy’de makas atarak ve aşırı hızla ilerleyen bir aracın çarptığı kurye, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Olay gece saatlerinde Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Mesai bitiminde evine dönmek üzere yola çıkan kurye H.U. (46), Çekmeköy Taşdelen Alt Geçidi’nde makas atarak ve aşırı süratle ilerlediği iddia edilen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti 2

Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA

kaza
