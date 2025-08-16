Makedonya'dan Kahramanmaraş'a umut yolculuğu: Mikrocerrahi ile şifa bulan hasta

Makedonyalı Djeljan Salıova, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Makedonya'dan Kahramanmaraş'a uzanan umut dolu bir yolculuk, Djeljan Salıova isimli bir hastanın sağlığına kavuşmasıyla sonuçlandı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Makedonya'da geçirdiği bir operasyonun ardından ayağında güçsüzlük hisseden Salıova, tedavi arayışları sonucunda Kahramanmaraş'taki Özel Sular Akademi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin Beyin Cerrahisi Kliniği'nde yapılan detaylı tetkikler sonucunda mikrocerrahi yöntemle operasyon kararı alındı. Alanında uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde Djeljan Salıova'nın ayağındaki güçsüzlük şikayeti giderildi. Ameliyat sonrası kısa sürede toparlanan hasta, doktorların gözetimi altında birkaç gün daha hastanede kaldı. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Salıova, Türkiye'deki misafirperverlikten ve özellikle de Kahramanmaraş'taki sağlık hizmetlerinin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel Sular Akademi Hastanesi yetkilileri, uluslararası hastalara sundukları sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Hastanenin Beyin Cerrahisi Kliniği, özellikle mikrocerrahi alanındaki uzmanlığı ile bölgede ve uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Djeljan Salıova, ülkesine dönmeden önce Kahramanmaraş'ın meşhur lezzeti Maraş dondurmasının tadına bakma fırsatı buldu. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme imkanı bulan Salıova, Türkiye'den güzel anılarla ayrıldı. Bu olay, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısının ve uluslararası hastalara sunduğu kaliteli hizmetin somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Djeljan Salıova'nın Kahramanmaraş'ta şifa bulması, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından ne kadar önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gösterdi. Özel Sular Akademi Hastanesi'nin başarısı, Türk doktorlarının ve sağlık personelinin uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde olduğunu kanıtladı. Bu tür vakalar, Türkiye'nin sağlık alanındaki itibarını artırmaya ve daha fazla uluslararası hastanın ülkemizi tercih etmesine katkı sağlayacaktır.