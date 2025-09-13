HABER

Maket bıçağıyla telefoncuya giren şahıs etkisiz hale getirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elinde maket bıçağıyla bir telefoncuya giren şüpheli, esnafın ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. adlı şahıs, elinde maket bıçağıyla bir cep telefonu dükkânına girdi. Alkollü olduğu belirtilen şahsın tehditler savurması üzerine dükkân sahibi ve çevre esnaf duruma hemen müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şahsın amacının gasp mı yoksa başka bir eylem mi olduğu araştırılıyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şahsın dükkân sahibine saldırmaya çalıştığı, ancak dükkân sahibi ve diğer vatandaşların hızla müdahale ederek onu etkisiz hale getirdiği görülüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak
