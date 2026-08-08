HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki meydana gelen olayda, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki meydana gelen olayda, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Geniş bölgeye yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için gelen ekiplerin müdahalesine iş makineleri ve vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 1

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 2

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 3

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 4

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 5

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 6

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 7

Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka dünyasında dikkat çeken satın alma!Yapay zeka dünyasında dikkat çeken satın alma!
Tüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararıTüm sahillerde yasaklandı! Kocaeli'de deniz kararı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.