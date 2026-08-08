Makilik alanı alevler sardı, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki meydana gelen olayda, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Geniş bölgeye yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için gelen ekiplerin müdahalesine iş makineleri ve vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır