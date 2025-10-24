HABER

Makine öğrenimi nedir, hangi alanlarda kullanılır?

Yapay zekanın en önemli ve en hızlı gelişen alanlarından biri makine öğrenimidir. Makine öğrenimi basitçe makinelerin verilerden öğrenmesini ve deneyim kazandıkça daha doğru tahminler yapmasını sağlar. Günümüzde makine öğrenimi adı verilen bu teknoloji hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Peki, makine öğrenimi nedir, hangi alanlarda kullanılır?

Defne Vera Şahin

Günümüzde günlük yaşam aktiviteleri ve iş dünyası başta olmak üzere neredeyse her şey internete bağlıdır. Bu durum teknolojinin hayat üzerindeki etkisini her geçen gün daha da artırmaktadır. Hayatın pek çok alanında etkili olan teknolojilerden biri makine öğrenimi sistemleridir.

Makine öğrenimi yapay zekânın bir alt alanı olarak kabul edilir. Yapay zekanın gelişmesiyle beraber makine öğrenimi de sürekli yeni beceriler kazanır. Bu sayede birçok sektör akıllı çözümler üretmek ve işleri otomatik hale getirmek için bu sistemden yararlanmaktadır. Yapay zeka uygulamaları kapsamında machine learning kavramı araştırılmaktadır.

Yapay zekâ kavramı insanın düşünme, öğrenme ve karar verme becerilerini taklit eden bir teknoloji olarak açıklanmaktadır. Kısacası makinelerin tıpkı insanlar gibi düşünebilmesini sağlamaya çalışır. Bunu yapabilmesi için öğrenme, akıl yürütme ve hatalardan ders çıkarma olarak üç önemli yeteneğiyle ön plana çıkar.

Makine öğrenimi söz konusu olduğunda ise yapay zekanın bir alt dalı olarak tanımlanabilir. En basit haliyle bilgisayarların geçmiş verilere bakarak öğrenmesini sağlar. Bu öğrenme işlemiyle beraber benzer kalıpları fark edebilir ve gelecekte neler olabileceğine dair tahminler yapabilir.

Makine öğrenimi sistemleri denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme olarak iki ana yöntemle çalışır. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesinde makine öğreniminin büyük bir etkisi bulunur. Makine öğreniminin kullanıldığı alanlar araştırıldığında ise şunlar karşımıza çıkar:

1. Sağlık sektörü

Makine öğrenimi hastalıkların erken teşhisi, tıbbi görüntülerin analizi, genetik verilerin incelenmesi ve hastalara özel tedavi planlarının oluşturulması gibi konularda sıkıkla kullanılmaktadır.

2. Finans

Bankalar ve finans kuruluşları risk analizi yapmak, dolandırıcılık girişimlerini önceden tespit etmek ve piyasadaki hareketleri tahmin etmek için makine öğrenimini kullanırlar.

3. E-ticaret

E-ticaret siteleri müşterilerinin geçmiş alışverişlerini ve davranışlarını analiz ederek kişiye özel ürün önerilerini makine öğrenimi teknoloji sayesinde sunmaktadır.

4. Otonom sistemler

Sürücüsüz araçlar, robotlar, dronelar makine öğreniminde öne çıkan kullanım alanlarından biridir. Bu sistemler çevrelerini algılayarak ve geçmiş deneyimlerden yola çıkarak kendi kendilerine karar verebilmektedir.

5. Dijital pazarlama

Reklam dünyasında kullanıcı davranışlarını analiz eden algoritmalar hangi reklamların hangi kişilere gösterileceğini belirlemektedir. Bu sayede markalar kampanyalarını hedef kitlelerine daha doğru bir şekilde ulaştırabilmektedir.

