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  4. Makineden kopan parça yüzünü yaralamıştı! Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

Makineden kopan parça yüzünü yaralamıştı! Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 18:18
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında demirli olan ‘Anna' isimli ticari gemide çalışan Sergey G.F. (43) spiral makinesi ile çalıştığı sırada kopan parçanın yüzen gelmesi sonucu yaralandı. Yaralı mürettebatın sahil güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Makineden kopan parça yüzünü yaralamıştı! Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

Olay, sabaha karşı Bozcaada ilçesinde demirli bulunan Guyana bayraklı ‘Anna' isimli ticari gemide meydana geldi. Gemide 2'nci çarkçı olarak çalışan Rusya uyruklu Sergey G.F.'nin, spiral makinesi ile çalıştığı sırada makineden kopan parça yüzünü yaraladı. Yaralı mürettebatın tıbbi tahliyesi için sahil güvenlik ekiplerinden talepte bulunuldu. ‘TCSG-908' sahil güvenlik botuna alınan Sergey G.F., Geyikli iskelesine getirildi. Ambulansa alınan Sergey G.F., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada gemi
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