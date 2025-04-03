Makineden kopan parça yüzünü yaralamıştı! Çanakkale’de gemide yaralanan personel tahliye edildi

Olay, sabaha karşı Bozcaada ilçesinde demirli bulunan Guyana bayraklı ‘Anna' isimli ticari gemide meydana geldi. Gemide 2'nci çarkçı olarak çalışan Rusya uyruklu Sergey G.F.'nin, spiral makinesi ile çalıştığı sırada makineden kopan parça yüzünü yaraladı. Yaralı mürettebatın tıbbi tahliyesi için sahil güvenlik ekiplerinden talepte bulunuldu. ‘TCSG-908' sahil güvenlik botuna alınan Sergey G.F., Geyikli iskelesine getirildi. Ambulansa alınan Sergey G.F., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(DHA)