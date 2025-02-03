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Mal bildirim formu nedir, nasıl doldurulur? Mal bildirim formu örneği

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.01.2025 21:26
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Mal beyanı ya da mal bildirimi, kişilerin bu konuya ilişkin hazırlanan yönetmelik gereğince kamu personeli olarak çalışanlar ve kamu alanında hizmet veren kişilerin kendilerine yapılan aylık ve net olan ödemenin 5 katını geçen mülklerini, bağlı bulundukları kuruma bildirmeleri anlamına gelir.

Mal bildirim formu nedir, nasıl doldurulur? Mal bildirim formu örneği

Mal bildirimi işlemi, sadece devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin yapmakla yükümlü olduğu bir işlemdir. Belli zaman periyotlarında yapılması gerekir. Kamu çalışanları sonu 0 ya da 5 ile biten yıllarının en geç şubat ayının sonuna dek bildirimlerini yenilemek durumundadır. Örnek olarak 2025 yılı için bildirilen mal beyanı süresinin yenileme dönemi şubat ayı olarak belirlenmiştir.

Mal bildirim formu nedir?

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan kişiler görev ve yetkileri ne olursa olsun mal bildiriminde bulunma sorumlulukları vardır. Mal bildirimleri ya da diğer adı ile mal beyanları sonu 0 ya da 5 ile biten her yıl yapılmalıdır. Amaç devletten aldıkları net aylık ücretin 5 katının üzerinde mal ve mülkü olan kişilerin mal ve mülklerini devlete bildirmesidir.

Mal bildirimi işlemlerinde çeşitli bilgilerin yer aldığı mal bildirim formları doldurulur. Vergi dairelerinden alınabilen mal bildirim belgeleri, eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra kapalı zarf içinde teslim edilir.

Mal bildirim formu ne işe yarar?

Kişilerin mali durumlarını net bir biçimde ortaya koymalarını ve devlete bildirmelerini sağlayan bir formdur. Formda yapılacak herhangi bir hata hukuki sorumluluklar meydana getirebilir. Yasal olarak da belli aralıklarla doldurulup usullere uygun biçimde teslim edilmelidir.

Bildirim formu sayesinde kişilerin yasal düzenlemelere uygun davranması, mal varlıklarını devletten gizlememeleri, denetlenebilmeleri, yolsuzluk ya da çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Mal bildirim formu nasıl doldurulur?

İnternette Sosyal Güvenli Kurumu’na ait resmi internet sitesinde Mal bildirim formu örneğine kolaylıkla ulaşılabilir. Forma kişi ile ilgili sicil no, kimlik no, isim soy isim gibi çeşitli bilgiler, iletişim bilgileri, mal beyanı bildirim kutucukları bulunur. Bu kutucukların her birinin doğru bir şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması gerekir.

Formda kişisel bilgilerin dışında gelirler ve varlıklar kısmı da yer alır. Gelir ve varlıklar kısmında banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallar ayrıntılı ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. Bular dışında formda tarih, açıklamalar, aile üyeleri ve imza da olmalıdır.

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bildiri
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