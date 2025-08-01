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Malatya 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 38°C ile 26°C arasında değişecek.

Malatya 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Malatya'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 38°C ile 26°C arasında değişecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 33°C ile 24°C, Pazar günü ise 36°C ile 25°C arasında olacak. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir.

Çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Rüzgar, güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında gölgelik alanlarda dinlenmek bulunmaktadır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek aşırı ısınmayı önleyebilir. Çocuklar ve yaşlılar, sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerektiği düşünülmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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