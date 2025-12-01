Malatya 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında seyredecek. Gün boyunca hafif bir sis etkili olacak. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 6.3 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:25'tir. Gün batımı ise 17:07 olarak planlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. 2 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları 10°C civarında, geceleri ise 0°C civarında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 9°C, gece sıcaklıkları 1°C civarına düşecek. 4 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları biraz daha düşecek. Gündüz 7°C, gece ise 2°C civarında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıkları 8°C, gece sıcaklıkları 2°C civarında olacak. 6 Aralık Cumartesi gününde hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklığı 7°C, gece ise 3°C civarına düşecek. 7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9°C, gece sıcaklıkları 4°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da muhtemeldir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın giysiler giymek vücut ısısını korumak için önemlidir. Yağışlarla birlikte yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekir. Yayaların da dikkat etmeleri önemlidir. Olası kazaların önüne geçmek için tedbir almak şarttır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, günlük aktiviteleri güvenli sürdürmek için gereklidir.