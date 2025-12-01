HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Aralık 2025'te kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 11°C'ye kadar çıkacak. Süreç içerisinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. 2 Aralık'ta gündüz 10°C, gece 0°C olacak. 3 Aralık'ta sıcaklık 9°C'ye düşecek. Yağmur geçişleri 7 Aralık'ta yaşanabilir. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olunması önem arz ediyor. Kalın giysiler giymek, vücut ısısını korumak açısından kritik öneme sahiptir.

Malatya 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Malatya'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 11°C, en düşük sıcaklık 2°C civarında seyredecek. Gün boyunca hafif bir sis etkili olacak. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 6.3 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:25'tir. Gün batımı ise 17:07 olarak planlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. 2 Aralık Salı günü gündüz sıcaklıkları 10°C civarında, geceleri ise 0°C civarında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 9°C, gece sıcaklıkları 1°C civarına düşecek. 4 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları biraz daha düşecek. Gündüz 7°C, gece ise 2°C civarında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıkları 8°C, gece sıcaklıkları 2°C civarında olacak. 6 Aralık Cumartesi gününde hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklığı 7°C, gece ise 3°C civarına düşecek. 7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9°C, gece sıcaklıkları 4°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Yağışların artması da muhtemeldir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın giysiler giymek vücut ısısını korumak için önemlidir. Yağışlarla birlikte yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekir. Yayaların da dikkat etmeleri önemlidir. Olası kazaların önüne geçmek için tedbir almak şarttır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, günlük aktiviteleri güvenli sürdürmek için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’e mevsimin ilk karı düştüDiyadin’e mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştıİstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.