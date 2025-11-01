HABER

Malatya 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşmesi öngörülmekte. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Öngörüler, 2 Kasım'da sıcaklığın 21°C'ye yükseleceğini, diğer günlerde ise serin hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Hazırlıklı olmak, uygun giysiler ve ekipman bulundurmak önem taşımaktadır. İşte detaylar...

Malatya'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 13°C'ye düşmesi öngörülmekte. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %44 civarındadır.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının 21°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 3 Kasım Pazartesi günü sıcaklığın 21°C civarında kalması öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 20°C'ye düşeceği düşünülüyor. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklığın yine 20°C civarında seyretmesi bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklık 19°C'ye düşecek. 7 Kasım Cuma günü ise 18°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve bulutlu olacağı göz önünde tutulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Yüksek binaların yakınlarından uzak durulmalıdır. Seyahat planları yaparken hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

