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Malatya 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, daha serin bir atmosferi işaret ediyor.

Malatya 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Malatya'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, daha serin bir atmosferi işaret ediyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. Bu sıcaklık, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha rahat bir ortam sunacak. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir.

3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 37°C, 4 Ağustos Pazartesi günü 38°C ve 5 Ağustos Salı günü 38°C civarında olması bekleniyor. Artan sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Bu dönemde, sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve mümkünse serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu grupların dikkatli olmaları ve mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak alınabilecek önlemler arasındadır.

Sıcak hava koşulları, tarım faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde sulama sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bitkilerin yeterli su alması sağlanmalıdır. Ayrıca, hayvanların serin ve gölgelik alanlarda barındırılması, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, hem kişisel sağlık hem de tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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