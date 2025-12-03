Malatya 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 0°C civarında olacak. Öğleden sonra sıcaklık 9°C'ye kadar yükselebilir. Güneşli ve soğuk bir gün öngörülmektedir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %70 civarında tahmin edilmektedir.

4 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 1°C ile 8°C arasında değişecek. Bulutlu hava koşulları hakim olacaktır. 5 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 3°C ile 9°C arasında seyredecek. Puslu ve güneşli havanın etkili olması beklenmektedir.

6 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 2°C ile 9°C arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava koşulunun hakim olacağı tahmin edilmektedir. 7 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 3°C ile 5°C arasında seyredecektir. Yağmur geçişlerinin olacağı öngörülmektedir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuk ve değişken olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak önemlidir. Yağmur geçişleri beklenen 7 Aralık için şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır.