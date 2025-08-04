HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Malatya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Malatya'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 21°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 39°C civarında olacağı düşünülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü ise hava sıcaklığının 38°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Rüzgarların hafif ve kuzey yönlerden esmesi, hava kalitesini olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı, hava kirliliği seviyelerini değiştirebilir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olmak ve hava kalitesini izlemek gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattıDothan'da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı
Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Dehşet anları kamerada! Başına taş atılarak bayıltıldı

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi

Evli çiftin gizemli ölümü! Önce sesler ardından dumanlar yükseldi... Yakınları sinir krizi geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.