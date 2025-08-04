Malatya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 21°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 39°C civarında olacağı düşünülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü ise hava sıcaklığının 38°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Rüzgarların hafif ve kuzey yönlerden esmesi, hava kalitesini olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı, hava kirliliği seviyelerini değiştirebilir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olmak ve hava kalitesini izlemek gereklidir.