HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava serin. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında.

Malatya 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşecek. Bu serinlik, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları hafifçe artacak. 5 Eylül Cuma günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 6 Eylül Cumartesi günü ise bu sıcaklık 34°C olacak. Artış, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların daha yüksek olacağı anlamına geliyor. 7 Eylül Pazar günü sıcaklık 31°C civarında olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su içmek önemlidir. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha sağlıklı olacaktır. Güneşin dik olduğu saatlerde gölgelik alanlarda vakit geçirmek önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korur.

Sıcaklıkların artması, hassas grupların daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Yaşlılar ve çocuklar, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak ve serin yerlerde vakit geçirmek önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlamak, içeride serin bir ortam yaratır.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu şekilde, sağlığınızı koruyabilir ve günlük planlarınızı verimli bir şekilde organize edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladıCHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.