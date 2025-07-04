Malatya 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 14°C civarında olacak. Rüzgarın hızı 38 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 30°C, gece ise 15°C civarında olacak. 6 Temmuz Pazar günü hava parlak güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklık gündüz 32°C, gece ise 17°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü hava yine parlak güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklık gündüz 34°C, gece ise 19°C olacak.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün boyunca bol su tüketmek, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda uçabilecek eşyalar sabitlenmeli veya iç mekanlarda tutulmalıdır. Bu, olası kazaların önüne geçebilir. Ayrıca, rüzgarın hızına bağlı olarak açık alanlarda yangın riski artacağından, ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılması önemlidir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda trafik yoğunluğu artabilir. Bu nedenle araçların bakımının düzenli yapılması ve sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak önemlidir. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.