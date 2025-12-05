Malatya 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 10°C civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 7°C civarında olacak. Pazar günü hafif yağmurlu bir hava öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle özellikle Pazar günü için yağmurlu hava beklentisini dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken buna uygun hazırlık yapmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak dışarı çıkarken dikkat etmelisiniz. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıkları düştüğünde kat kat giyinmek de vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu sayede soğuk havadan etkilenmezsiniz.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır. Böylece hava durumunun olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenirsiniz.