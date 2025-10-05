Malatya 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 23 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %30 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 27°C olacak. 7 Ekim Salı günü sıcaklık yine 27°C tahmin ediliyor. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 26°C olacak. 9 Ekim Perşembe günü sıcaklık 22°C'ye düşecek. 10 Ekim Cuma günü sıcaklık 22°C olarak bekleniyor. 11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24°C olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 11:00–16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için bu dönem risklidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bazı önlemler alınmalıdır. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgesiz alanlardan kaçınılmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerine kaydırılmalıdır.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Hava kalitesinin iyi seviyelerde olması bekleniyor. Ancak hava kalitesinin zaman zaman değişebileceği unutulmamalıdır. Özellikle hassas grupların hava kalitesini takip etmesi önemlidir.