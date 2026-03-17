Trump elektriksiz kalan ülkeyi gözüne kestirdi: "Küba'yı alırım, canım ne isterse onu yaparım"

Venezuela ve İran'a yönelik askeri müdahalelerin ardından Donald Trump gözüne Küba’yı kestirdi. Kendi ifadesiyle Küba’yı "almayı" gurur meselesi haline getiren Trump “Küba'yla istediğim her şeyi yapabilirim” sözleriyle akıllara durgunluk verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump hemen her açıklamasıyla dünyanın gündemine yön vermeyi sürdürüyor. Yine keskin bir çıkışa imza atan Trump, "Küba'yı almayı" aklına koydu.

TRUMP'IN SIRADAKİ HEDEFİ: KÜBA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon ve İsrail’le ortak olarak İran’a saldırıların ardından Trump, Küba’nın da sıradaki hedef olabileceğini açıkça dile getirdi.

Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Küba’yı özgürleştirir, alır ya da herhangi bir şekilde yönetirim. Bence Küba'yla istediğimi yapabilirim” ifadelerini kullandı. "Küba'yı alma şerefine nail olacağına" inandığını söyleyen Trump, "Küba'yı bir şekilde almak büyük onurdur" dedi.

KÜBA'DA ELEKTRİKLER GİTTİ

ABD, Venezuela’dan Küba’ya petrol sevkiyatını durdurmuş ve Küba’ya petrol satan ülkeleri gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Buna bağlı olarak Küba, son üç ayda petrol sevkiyatı alamadı ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede ciddi elektrik kesintileri yaşandı. 10 milyonluk ülkenin çoğu enerji kesintileri nedeniyle ekonomide büyük aksamalar yaşadı. 16 Mart’ta ülkenin elektrik şebekesi çöktü.

Trump, 15 Mart 2026’da Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada ise “Küba ile görüşüyoruz, ama önce İran’a bakacağız” demişti.

"ABD, DIAZ-CANEL'İN GİTMESİNİ İSTİYOR" İDDİASI

New York Times’a göre; ABD’nin görüşmelerdeki temel hedeflerinden biri, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in görevden alınması. ABD, müzakerelerde Küba tarafına Diaz-Canel’in "görevden ayrılması gerektiğini" iletti ancak atılacak adımları Küba'ya bıraktı. Küba ise iç işlerine karışılmasını redderken bu tür talepleri anlaşma için engelleyici unsur olarak değerlendirdi.

VENEZUELA'YA "51. EYALET" DEDİ

Öte yandan Trump, World Baseball Classic yarı finalinde Venezuela’nın İtalya’yı 4-2 yenmesinin ardından sosyal medya paylaşımında “Venezuela’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma” fikrini gündeme taşıdı.

