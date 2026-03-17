Trump, İran şaşkınlığını bu sözlerle anlattı! 'Savaş biter mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, “Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak” dedi.

ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili soruları yanıtladı. Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.

ÇİN ZİYARETİ

Trump, daha önce nisan ayı başında yapılacağı duyurulan Çin ziyaretini zamanında yapıp yapmayacağı sorusuna, “Çin'le görüşüyoruz. Çok isterdim ama savaş nedeniyle burada kalmak istiyorum. Bu yüzden bir ay erteleme talebinde bulunduk. Onlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var” yanıtını verdi.

"YARDIM ETMELERİ GEREKİR"

Hürmüz Boğazı konusunda Çin'in kendilerine hem teşekkür hem yardım etmesi gerektiğini aktaran Trump, Pekin'in petrol ihtiyacının yüzde 90'ını bu boğaz üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.

"SAVAŞ 1 HAFTADA BİTER Mİ?"

Trump, ‘İran'la savaş bir hafta da biter mi?’ sorusunu, “Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek” diye yanıtladı.

'İRANLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını öne süren Trump, “Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar” ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN VURMASINA ŞAŞIRDIM"

ABD Başkanı Trump, İran’ın Körfez ülkelerini vurması konusunda şaşkınlık yaşadıklarını vurgulayarak, “Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık” açıklamasında bulundu.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olma ihtimaline ilişkin Trump, bazı kişilerin bunu dile getirdiğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini belirtti. Trump, “Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü. İranlı yetkililerle görüşmelere devam ediyoruz” diye konuştu.

İRAN'DAN YALANLAMA

İran'dan yapılacak açıklamada ise ABD ile herhangi bir görüşme olmadığı, son görüşmenin savaştan önce yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır