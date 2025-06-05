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Malatya 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Malatya 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. 6 Haziran Cuma günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 7 Haziran Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 31°C'ye ulaşacak ve yine güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yüksek olacak. Nem oranının düşük olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, vatandaşların güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermeleri önemlidir. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasıdır. Dışarı çıkmaları gerektiğinde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak kendilerini korumalıdırlar. Bol su tüketerek vücutlarını nemli tutmalı ve aşırı sıcaklardan korunmalıdırlar. Kronik rahatsızlıkları olanların bu dönemde daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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