Malatya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre havanın hafif sağanak yağmurlu ve serin olacağı tahmin edilmektedir. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 8°C arasında değişecektir. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. 8 ve 9 Aralık Pazartesi ile Salı günlerinde zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. 10 Aralık Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Islanmamaya özen göstermeleri gerekmektedir. Trafik koşullarına dikkat etmek de önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır.