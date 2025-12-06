HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'nın hava durumu, 6 Aralık 2025 tarihinde hafif sağanak yağmur ve serin bir hava ile başlayacak. Sıcaklık 4°C ile 8°C arasında değişirken, nem oranı %76 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olacak. 7 Aralık'ta yağmur geçişleri, 8 ve 9 Aralık'ta ise zaman zaman çisenti bekleniyor. Vatandaşların uygun giyinmesi, trafik koşullarına dikkat etmesi ve sağlıklarına özen göstermesi önem taşıyor.

Malatya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Malatya'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre havanın hafif sağanak yağmurlu ve serin olacağı tahmin edilmektedir. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 8°C arasında değişecektir. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 3.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. 8 ve 9 Aralık Pazartesi ile Salı günlerinde zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. 10 Aralık Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Islanmamaya özen göstermeleri gerekmektedir. Trafik koşullarına dikkat etmek de önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedbirli olmaları faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.