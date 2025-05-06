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Malatya 06 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Malatya'da hava durumu güneşli geçecek.

Malatya 06 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 12°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor.

7 Mayıs Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bununla birlikte, sıcaklık 25°C yüksek, 11°C düşük olacak. 8 Mayıs Perşembe günü de 25°C yüksek, 11°C düşük sıcaklıklarla artan bulutlar görülecek. 9 Mayıs Cuma günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Bu günde sıcaklık 27°C yüksek, 12°C düşük olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C yükseğe, 12°C düşüğe çıkacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli görünüyor. Hava durumu zaman zaman değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek sağlık için önemlidir. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabileceğinden, uygun kıyafetler seçmek ve kat kat giyinmek önemlidir. 9 ve 10 Mayıs'ta beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önerilir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak esnek olmak ve hava durumunu takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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