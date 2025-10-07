Malatya 07 Ekim Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu az bulutlu ve açık olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkların 25°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 15°C civarına düşecek. Nem oranı %51, rüzgar hızı 8.4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:28, gün batımı saati ise 18:01'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik olmayacak. 8 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 15°C ile 26°C arasında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü ise hafif yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü hava yeniden açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18.6°C ile 27.3°C arasında öngörülüyor.

Bu dönem boyunca hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 9 Ekim tarihi için hafif yağmur beklendiği için şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Diğer günlerde hava açık olacağından güneş ışınlarından korunmak adına uygun kıyafetler giymek önerilir. Güneş kremi kullanımı da önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olması ihtimali var. Bu saatler için ekstra bir kat giysi bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.