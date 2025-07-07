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Malatya 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Malatya 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 7 Temmuz Pazartesi 2025 tarihi için hava durumu sıcak geçecek. Yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. 8 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü ise bu sıcaklık 36°C'ye çıkacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu durumu dikkate alması gerekiyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Sıcak havalarda vücut, terleme ile ısısını dengelemeye çalışır. Ancak aşırı terleme, su ve elektrolit kaybına yol açar. Bu da dehidrasyona neden olabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve tuzlu atıştırmalıklar tüketmek önemlidir. Bu, vücudun elektrolit dengesini korumasına yardımcı olur.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde geniş kenarlı şapka takmak önemlidir. Koruyucu güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek cildinizi korur.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca düzenli su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak veya vantilatör kullanmak ortamın serin kalmasına yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak, bu dönemi daha sağlıklı ve konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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