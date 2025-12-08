HABER

Malatya 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Aralık 2025'te hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 4°C ile 7°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülmekte. 9 Aralık'ta hava bulutlu, sıcaklık 5-10°C arasında seyredecek. 10 Aralık'ta puslu ve güneşli, 11 Aralık'ta sağanak bekleniyor. 12 Aralık'ta kısmen güneşli hava hüküm sürecek. Yüksek nem oranına dikkat etmek ve uygun önlemleri almak önemli.

Cansu Akalp

Malatya'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 4°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %91 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 0.8 km/saat olarak öngörülmekte. Gün doğumu 07:32, gün batımı 17:07 olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler beklenmektedir. 9 Aralık Salı günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 5°C ile 10°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 3°C ile 10°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar beklenmekte. Sıcaklık 4°C ile 8°C arasında olacaktır. 12 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülmekte. Sıcaklık 3°C ile 11°C arasında değişecek. 13 ve 14 Aralık Cumartesi ve Pazar günlerinde puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalı. Gerektiğinde uygun önlemler alınmalıdır. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman akıllıca olacaktır.

