Çöp konteynerleri ilçe kanalına atıldı, belediye hukuki süreç başlatacak

Germencik ilçesine bağlı Yeni Mahalle ve Mesudiye Mahallesi’nde çöp konteynerlerinin devrilmesi ve ilçe kanalına atılması tepki çekti. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kamu malına zarar veren bu tür davranışlara karşı hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek vatandaşları çevreye sahip çıkmaya çağırdı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mesudiye ve Yeni Mahallelerde çöp konteynerlerinin bilinçli şekilde devrilmesi ve ilçe kanalına atılmasıyla ilgili açıklama yaparken, yaşananların hem çevre kirliliğine hem de kamu malına zarara yol açtığını belirtip, bu tür davranışların ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

Temizlik ekiplerinin her gün özveriyle çalışarak olumsuzlukları gidermeye gayret ettiğini vurgulayan Zencirci, ilçenin ortak yaşam alanı olduğunun altını çizdi. Kamu malına zarar verilmesinin herkesin hakkına zarar anlamına geldiğini belirten Başkan, vandallığa karşı gerekli hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

Başkan Zencirci, vatandaşlara da çağrıda bulunarak çevrenin korunması, görülen olumsuzlukların belediyeye bildirilmesi ve Germencik’e hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Açıklamasında, daha temiz ve daha güvenli bir ilçe için dayanışma vurgusu yapan Başkan Zencirci; "Mesudiye ve Yeni Mahallelerimizde çöp konteynerlarının bilinçli şekilde devrilmesi ve hatta ilçe kanalına atılması hepimizi derinden üzdü..Bu tür davranışlar yalnızca çevremize zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda kamu malına zarar, çevre kirliliği ve ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Temizlik ekiplerimiz her gün özveriyle çalışarak bu olumsuzlukları gidermeye gayret ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu ilçe hepimizin. Kamu malına zarar verirken, birbirimizin hakkına girdiğimizi de unutmayalım. Bu tür vandalizme karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan ricam; çevremizi koruyalım, gördüğümüz olumsuzlukları belediyemize bildirelim ve Germencik’e birlikte sahip çıkalım. Daha temiz, daha güvenli bir ilçe için hep birlikte el ele vermek zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır