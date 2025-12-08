Meclis'te tokalaşma trafiği! CHP lideri Özgür Özel ve DEM Partililer tek tek Devlet Bahçeli'nin yanına gitti

Meclis Genel Kurulu, bugün 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri için toplandı. Görüşmeler hafta sonu dahil 14 gün boyunca kesintisiz devam edecek.

DEVLET BAHÇELİ VE ÖZGÜR ÖZEL, GENEL KURUL'DA YERLERİNİ ALDI

Siyasi parti genel başkanları da Meclis Genel Kurulu'nda hazır bulundu. O isimlerden ikisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'ydi.

Meclis'e toplantıya katılmak üzere önce MHP Genel Devlet Bahçeli, ardında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi.

ÖZGÜR ÖZEL VE DEVLET BAHÇELİ BİR SÜRE SOHBET ETTİ

CHP lideri Özgür Özel, MHP Grubu'na da tokalaşmak için gitti. Tokalaşmanın ardından Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI DA BAHÇELİ'NİN YANINA GİTTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli ile tokalaştı ve kısa da bir sohbet gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı.

Öte yandan Bahçeli, Genel kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da selamlaştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır