HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Malatya 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Malatya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %28 civarında olacak.

10 Ağustos Pazar'dan 15 Ağustos Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 36°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %28 ile %32 arasında değişmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, gün ortasında dışarıda olmaktan kaçınmaları faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde kapalı alanlarda bulunmak önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek, dehidrasyon riskini azaltacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunları için hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak, hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!
Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke ettiBavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.