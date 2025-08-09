Malatya 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %28 civarında olacak.

10 Ağustos Pazar'dan 15 Ağustos Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 36°C civarında, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %28 ile %32 arasında değişmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, gün ortasında dışarıda olmaktan kaçınmaları faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde kapalı alanlarda bulunmak önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek, dehidrasyon riskini azaltacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunları için hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak, hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlayacaktır.