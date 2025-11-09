Malatya 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu oldukça güzel. Güneş ışığı bol olacak. Sıcaklık 21°C seviyelerine ulaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündedir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır.

10 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. 11 Kasım Salı günü ise sıcaklık 19°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, 13 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışın olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, özellikle 13 Kasım'da dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir.

Malatya'da genel hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu durum tarım faaliyetleri için uygun zemin hazırlıyor. Ancak, 13 Kasım'daki kısa süreli sağanak yağışlar sürpriz yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

Özetle, Malatya'da önümüzdeki günlerde genel olarak açık ve güneşli bir hava beklentisi var. Ancak, 13 Kasım'da yaşanabilecek kısa süreli sağanak yağışlar için tedbir almakta yarar var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi olacaktır.