Malatya 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genelde açık ve güneşli geçecek. 11 Ekim'de gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 7°C olacak. 12 Ekim parçalı bulutlu ve serin; gündüz 17°C, gece 6°C tahmin ediliyor. 13 Ekim tekrar güneşli, 17°C gündüz, 4°C gece sıcaklıkları bekleniyor. 14 ve 15 Ekim'de de havanın güneşli olması planlanıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun günler önümüzde. Uygun giyinmek önemli.

Cansu Akalp

Malatya'da, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 7°C seviyesine inecek. Rüzgarlar hafif, nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

12 Ekim 2025 Pazar günü hava biraz daha serin olacak. Parçalı bulutlu bir gün tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklık ise 6°C olarak bekleniyor. Rüzgarlar hafif esintili, nem oranı orta seviyelerde olacak. Dışarı çıkarken bir kat daha giyinmek faydalı olabilir.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava tekrar açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklık 4°C civarında olacak. Rüzgarlar hafif esintili kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olarak öne çıkıyor.

14 Ekim 2025 Salı günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece sıcaklık 6°C civarında bekleniyor. Rüzgarlar hafif olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu gün de açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olarak öne çıkıyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esintili, nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

