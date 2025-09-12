HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli olacak.

Malatya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli olacak. Hava sıcaklığı en yüksek 28°C, en düşük 15°C civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık 30°C. 14 Eylül Pazar günü 29°C, 15 Eylül Pazartesi günü ise 30°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Cilt koruması için güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Güneş gözlüğü takmak da göz sağlığını korur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha risklidir. Bu gruptaki bireylerin dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmelidirler. Sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocuklar ve hayvanlar tehlikeye girebilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sıcak hava koşullarının enerji tüketimini artırabileceğini belirtmek gerekir. Enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz enerji harcamalarından kaçınmak çevre ve ekonomi açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyorBüyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.