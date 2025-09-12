Malatya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli olacak. Hava sıcaklığı en yüksek 28°C, en düşük 15°C civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık 30°C. 14 Eylül Pazar günü 29°C, 15 Eylül Pazartesi günü ise 30°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Cilt koruması için güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Güneş gözlüğü takmak da göz sağlığını korur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha risklidir. Bu gruptaki bireylerin dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmelidirler. Sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocuklar ve hayvanlar tehlikeye girebilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sıcak hava koşullarının enerji tüketimini artırabileceğini belirtmek gerekir. Enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz enerji harcamalarından kaçınmak çevre ve ekonomi açısından faydalı olacaktır.