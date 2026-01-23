HABER

Meteoroloji'den saatli uyarı: Tüm yurdu etkisi altına aldı! Kuvvetli kar ve sağanak yağış...

Bugün tek bir bölge hariç tüm yurtta yağış etkisini gösteriyor. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak yağış, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur ve yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bazı illerde kuvvetli kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin tahminlerine göre hafta sonu batı illerinde sağanak, doğuda ise kar yağışı etkisini sürdürecek. Yeni haftada ise sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde devam edecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

23 İLDE SARI KODLU UYARI

23 ilde kar, Hatay'da ise hem kar hem de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

MGM tarafından sarı kodla uyarılan iller arasında, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu
