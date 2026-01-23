Meteoroloji'den saatli uyarı: Tüm yurdu etkisi altına aldı! Kuvvetli kar ve sağanak yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
MGM'nin tahminlerine göre hafta sonu batı illerinde sağanak, doğuda ise kar yağışı etkisini sürdürecek. Yeni haftada ise sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde devam edecek.
23 ilde kar, Hatay'da ise hem kar hem de sağanak yağış uyarısı yapıldı.
MGM tarafından sarı kodla uyarılan iller arasında, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.
