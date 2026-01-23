HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul merkezli 8 ilde 'kara para aklama' operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı 'kara para aklama' operasyonunda 37 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüpheli para transferleri ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili faaliyetlere yönelik incelemeler yaparak operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli 8 ilde 'kara para aklama' operasyonu! Gözaltılar var
Devrim Karadağ

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı 'kara para aklama'operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılması ve şüpheli para transferleri yoluyla suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde kara para aklama operasyonu! Gözaltılar var 1

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli kar ve sağanak yağış...Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli kar ve sağanak yağış...
17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu!17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.