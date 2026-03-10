İran'da hain ilan edildiler! Trump duyurdu: Kadın Milli Futbol Takımı'na "iltica" hakkı

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna Canberra hükümeti tarafından iltica hakkı tanındığını bildirdi.

TRUMP, İRAN KADIN FUTBOL TAKIMI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı futbolcuların güvenliğini ele aldıklarını belirtti.

SPORCULARA AVUSTRALYA'YA İLTİCA HAKKI TANINDI

Bazı oyuncuların Avustralya'da kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya Avustralya'ya iltica hakkı tanınarak gerekli vizenin verildiğini aktardı.

Trump, bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

ALBENESE: SPORCULAR AVUSTRALYA'DA GÜVENDE

Avustralya Başbakanı Albanese de X (Twitter) platformundaki paylaşımında, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, sporcuların Avustralya'da güvende olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, 2 Mart'ta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemedikleri için İran devlet televizyonu tarafından "hain" ilan edilmişti. Takım 3 gün sonra ise Avustralya'ya karşı oynayacakları ikinci maç öncesinde milli marşı söylemiş ve selam vermişti. Takım, dün Filipinler'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

İran'a geri gönderilip orada kötü muameleye maruz kalacakları düşünülen takımın İran’a geri gönderilmemesi için Avustralya hükümetine yönelik baskı başlatılmıştı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, takım oyuncularına iltica hakkı verilip verilmeyeceğine dair bir soruya, hükümetin "gizlilik nedenleriyle bireysel durumlara giremeyeceğini" belirtmişti.

Avustralya basını takımın 5 oyuncusunun "kaçtığını" ve şu anda Avustralya Federal Polisi'nin koruması altında olduklarını ve hükümetten yardım istediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA-İHA

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır