Hareketli görüntüler Van'daki sınır kapısından: Ellerinde valizler, yüz ifadeleri dikkat çekici

Savaştan kaçan birçok İranlı, günler süren yolculuklarının ardından Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye geçti. Sınırı geçen İranlılar bir yanda endişe, bir yanda yorgunluk yaşarken diğer yandan derin bir nefes aldıklarını ifade etti.

İKİ YÖNDE DE GEÇİŞLER VAR

ABD/İsrail - İran savaşının bölgeye yayılmasıyla birlikte son günlerde yüzlerce kişi sınırı geçti ve her iki yönde de düzenli bir hareketlilik oluştu.

Reuters'ın aktardığına göre; bazı İranlılar şehirlere bombalar düşmeye başladığı için ülkeden ayrıldıklarını söyledi. Bazıları ise yakınlarıyla iletişimini kaybettikten sonra, uçuşların iptal edilmesi üzerine kara yoluyla yola çıktıklarını anlattı. Birçok İranlı sadece elinde küçük bir valiz, cebinde SIM kartsız bir telefonla sınırı geçti.

Yeni gelen İranlılar, yaklaşık iki saat uzaklıktaki Van’a nasıl gideceklerini ve dış dünyayla yeniden nasıl bağlantı kurabileceklerini sorarken kimi gazeteciler telefonunu kullanmalarına izin verdi.

“İNSANLAR BEKLİYOR”

Kısa süre önce Tahran’da bulunduğunu söyleyen 61 yaşındaki İbrahim Eydi, çoğu İranlının hükümetin zayıflayıp zayıflamayacağını görmek için beklediğini söyledi.

Eydi'ye göre bazı kişiler, büyük protestoların başlaması halinde sürgündeki İran veliaht prensi Rıza Pehlevi’nin bir odak noktası olabileceğine inanıyor.

AİLESİNE DÖNMEK İÇİN İRAN’A GİDENLER DE VAR

45 yaşındaki Leyla ise İstanbul’da bulunduğu sırada Şiraz’daki ailesiyle iletişimini kaybedince Türkiye’den İran’a döndü.

“Ailem tehlikedeyken ben nasıl güvende olabilirim?” diyen Leyla, savaş bitene kadar İran’da kalmayı planladığını söyledi. Leyla, “Onları bombalardan koruyamam ama yanlarında olursam belki birlikte ölürüz. Ölmezsek de ömrüm oldukça yardım edebilirim” diye konuştu.

“BOMBALAR DÜŞMEYE BAŞLADI”

35 yaşındaki Hamid Şirmohammadzadeh savaş başlamadan kısa süre önce İran’a dönmüştü. Tahran'a saldırılar başlayınca eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkeden ayrıldı. Şirmohammadzadeh, “Savaş başlamadan bir gün önce Tahran’daydım. Sonra bombalar düşmeye başladı. Savaşın başladığını gördük ve Türkiye’ye geldik” diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

“BARIŞ OLURSA GERİ DÖNERİM”

63 yaşındaki Jalileh Jabari ise “bombalar düştüğü için” Tahran’dan ayrıldığını söyledi.

Sınır yollarının sakin olduğunu ancak başkentteki belirsizliğin kendisini ayrılmaya zorladığını belirten Jabari, İstanbul’da okuyan kızının yanına gittiğini söyledi ve “Eğer orada işler düzelirse, İran düzelirse geri dönerim. Barış olursa geri dönerim” diye konuştu.