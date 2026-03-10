İsmail Kaani idam mı edildi? İran'dan resmi açıklama geldi

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırılardan sonra başlayan savaş 11'inci gününde de devam ediyor. Savaşta taraflar birbirini hedef almaya devam ederken, karşılıklı restler de sürüyor. Öte yandan savaşın başında İran dini lideri Ali Hamaney ve 48 üst düzey komutanın öldürülmesi dünyada şok etkisi yaratmıştı.

KAANİ'NİN SALDIRILARDAN SAĞ ÇIKMASI SORU İŞARETLERİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Saldırının perde arkası tartışma konusu olurken, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin bundan önceki saldırılardan ve bu saldırıdan sağ çıkması akıllara birçok soru işareti getirmişti.

Hamaney'in öldürüldüğü saldırının ardından İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin adı yeniden gündeme geldi. Buna göre Kaani, saldırıdan yalnızca dakikalar önce Hamaney ile görüşmüş ve saldırıdan kısa süre önce bölgeden ayrılmıştı.

KAANİ İDAM MI EDİLDİ? İRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu durum Kaani'nin ajan olduğuna yönelik şüpheleri gündeme getirirken, Kaani'nin savaşta öldüğü, idam edildiği ya da İsrail'e sığındığı yönünde birçok iddia da kamuoyuna yansımıştı. Kaani'nin akıbeti için İran'dan açıklama geldi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Kaani'nin görevine devam ettiğini belirterek iddiaları reddetti. Sadık, "Kaani şu an bizzat meydandadır ve savaş operasyonlarının koordinasyonunu yürütmektedir" ifadelerini kullandı.