Malatya'da Patriot hamlesinden sonra NATO'dan ilk açıklama: "Devam edeceğiz"

NATO, Türk hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi'nin Malatya'da konuşlandırılmasına ilişkin, "Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

NATO yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO'nun "her yönden gelebilecek her türlü tehdide" karşı savunma yapmaya hazır olmayı sürdürdüğünün altı çizildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

MSB DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır."

