İstanbul'da FOREX dolandırıcılığı! 140 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında 74’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 140 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Başsavcılık açıklamasında "Yatırım adı altında FOREX dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmiştir." dedi.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FOREX dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 74'ü yabancı 140 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Başsavcılık açıklamasında "Konu hakkında çalışmalar titizlikle devam etmektedir." dedi.

Başsavcılık açıklamasında şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ilimizde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla yapılan teknik ve saha çalışmalarında Sarıyer ilçesinde yatırım adı altında FOREX dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmiştir.

Konunun aydınlatılması, delillerin toplanması amacıyla Başsavcılığımızca arama, el koyma kararı talep edilmiş olup 10.03.2026 tarihinde yapılan operasyonda 74’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 140 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ön incelemede “bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui” adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan kontrol edildiğinde dünya genelinde çokça şikayet olduğu görülmüştür.

Konu hakkında çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

