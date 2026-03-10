Son dakika | Türkiye'ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde başta ABD/İsrail - İran savaşı olmak üzere savaş sırasında Türkiye'ye düşen füzeler, İran'da kız okulunun vurulması, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalif Kürt grupları İran'daki savaşa katılması yönündeki teşvik açıklamaları gibi kritik başlıklar bulunuyordu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar:

"BÖLGEMİZİ ÇOK TEHLİKELİ BİR AKIL TUTULMASI SARMALADI"

ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço giderek ağırlaşmakta, şiddet ve yıkım günbegün artış kaydetmektedir. 11 gündür psikolojik, dijital, elektronik ve propaganda harbinin eşine benzerine nadir rastlanacak örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmaladı. Karşılıklı fırlatılan füzeler, katledilen masum insanlar, hedef alınan altyapılar, tıkanan deniz yolları, daralan ticaret kanalları, çıta yükselten intikam yeminleri, yaygınlaşan suikastler, süregelen örtülü operasyonlar, Körfez ülkelerine yönelik sabotajlar hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır.

"BÖLGEMİZİ ATEŞE ATTIĞI ORTADA"

İran'da sınır ve çerçevesi her seferinde güncellenen operasyonların bölgemizi ateşe attığı açık ve ortadadır. Dünyaya sözde medeniyet mimarisinin izdüşümünde demokrasi, özgürlük, adalet ve insan hakları konusunda bilirkişilik taslayan hangi ülke varsa hepsi birden sınıfta kalmıştır.

MİNHAB'DAKİ OKUL SALDIRISINA SERT TEPKİ

ABD Başkanı'nın savaşın bitiş zamanına Netanyahu ile karar vereceğiz demesi dayatmacı bir dil, özürlü bir yaklaşımdır. İran'da hiçbir suçu ve günahı olmayan sivil halk bombaların, füzelerin odağındadır. 28 Şubat 2026'da Minhab'da bir okulun bombalanması sonucunda 175 çocuğun ölmesi tahammül edilemeyecek bir katliamdır.

"ÖLENLER ÇOCUK DEĞİL DE PENGUEN OLSAYDI KÜRESEL YAS MI İLAN EDİLECEKTİ?"

Nesli tükenen bir kuşu mesele edip de sırayı eşrebi mahlukat olan bir çocuk olunca duyarsız ve duygusuz yaklaşmak insanlık mirasının neresinde vardır? İran'da, Gazze'de ölenler çocuk değil de penguen olsaydı küresel yas mı ilan edilecekti? Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır.

Oval Ofis'te ayinler düzenlemek dünyanın nasıl bir musibetle muhatap olduğunu ibret verici ölçüde göstermektedir. Adı konmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz?

TRUMP'IN 'KÜRTLER' ÇIKIŞINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ve ortam yoklayan, bu sayede İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır! Kürt kardeşlerim satılık, kiralık, tetikçi değildir! Onun bunun projelerinde piyango olarak da görülemez, gösterilemez! Kürtler onurlu, şerefli, yürekli ve soylu sağduyulu bir halktır. Türk-Kürt kardeşliği üzerinde cephe açmanın hesabıyla İran'ın tarihi Türk kentlerini karıştırmanın, Türklerle Kürtleri çatıştırmanın arayışnıda olanlar ancak ve ancak düşmanca tutum takınan namertlerdir. Türk, Kürtün kardeşi, kader ortağı, alınyazısıdır.

TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZELERE SERT TEPKİ: "BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Canı sıkılanın füze ateşleyeceği bir ülke olmadığımızı ihtiyatlı bir dille beyan ediyoruz. Siyonist-emperyalist bir komployu da göz ardı etmiyoruz. Bir daha yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze veya İHA görmek, duymak, şahit olmak istemediğimizi cümle alem bilmelidir.

