HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Türkiye'ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın İran savaşında Kürtler hakkındaki çıkışına ateş püskürdü. "Kürtler satılık değildir, kiralık değildir" sözleriyle tepkisini dile getiren MHP lideri "Türk, Kürtün kardeşi, kader ortağı, alınyazısıdır" dedi. Bahçeli, İran'dan ateşlenip Türkiye'ye düşen füze parçalarıyla ilgili rest çekti!

Son dakika | Türkiye'ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı
Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde başta ABD/İsrail - İran savaşı olmak üzere savaş sırasında Türkiye'ye düşen füzeler, İran'da kız okulunun vurulması, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalif Kürt grupları İran'daki savaşa katılması yönündeki teşvik açıklamaları gibi kritik başlıklar bulunuyordu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar:

"BÖLGEMİZİ ÇOK TEHLİKELİ BİR AKIL TUTULMASI SARMALADI"

  • ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço giderek ağırlaşmakta, şiddet ve yıkım günbegün artış kaydetmektedir. 11 gündür psikolojik, dijital, elektronik ve propaganda harbinin eşine benzerine nadir rastlanacak örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmaladı. Karşılıklı fırlatılan füzeler, katledilen masum insanlar, hedef alınan altyapılar, tıkanan deniz yolları, daralan ticaret kanalları, çıta yükselten intikam yeminleri, yaygınlaşan suikastler, süregelen örtülü operasyonlar, Körfez ülkelerine yönelik sabotajlar hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır.

Son dakika | Türkiye ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı 1

"BÖLGEMİZİ ATEŞE ATTIĞI ORTADA"

  • İran'da sınır ve çerçevesi her seferinde güncellenen operasyonların bölgemizi ateşe attığı açık ve ortadadır. Dünyaya sözde medeniyet mimarisinin izdüşümünde demokrasi, özgürlük, adalet ve insan hakları konusunda bilirkişilik taslayan hangi ülke varsa hepsi birden sınıfta kalmıştır.

Son dakika | Türkiye ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz' Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

MİNHAB'DAKİ OKUL SALDIRISINA SERT TEPKİ

  • ABD Başkanı'nın savaşın bitiş zamanına Netanyahu ile karar vereceğiz demesi dayatmacı bir dil, özürlü bir yaklaşımdır. İran'da hiçbir suçu ve günahı olmayan sivil halk bombaların, füzelerin odağındadır. 28 Şubat 2026'da Minhab'da bir okulun bombalanması sonucunda 175 çocuğun ölmesi tahammül edilemeyecek bir katliamdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız okuluna gerçekleşen saldırıda katil bulundu Kız okuluna gerçekleşen saldırıda katil bulundu
ABD-İsrail ortaklığındaki 'okul katliamının' yeni görüntüleri ortaya çıktı! Böyle vurmuşlar ABD-İsrail ortaklığındaki 'okul katliamının' yeni görüntüleri ortaya çıktı! Böyle vurmuşlar

"ÖLENLER ÇOCUK DEĞİL DE PENGUEN OLSAYDI KÜRESEL YAS MI İLAN EDİLECEKTİ?"

  • Nesli tükenen bir kuşu mesele edip de sırayı eşrebi mahlukat olan bir çocuk olunca duyarsız ve duygusuz yaklaşmak insanlık mirasının neresinde vardır? İran'da, Gazze'de ölenler çocuk değil de penguen olsaydı küresel yas mı ilan edilecekti? Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır.

Son dakika | Türkiye ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı 3

  • Oval Ofis'te ayinler düzenlemek dünyanın nasıl bir musibetle muhatap olduğunu ibret verici ölçüde göstermektedir. Adı konmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz?

Son dakika | Türkiye ye düşen füzeler sonrası rest çekti! Bahçeli "Cümle âlem bilsin" diyerek açık açık uyardı 4

TRUMP'IN 'KÜRTLER' ÇIKIŞINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

  • Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ve ortam yoklayan, bu sayede İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır! Kürt kardeşlerim satılık, kiralık, tetikçi değildir! Onun bunun projelerinde piyango olarak da görülemez, gösterilemez! Kürtler onurlu, şerefli, yürekli ve soylu sağduyulu bir halktır. Türk-Kürt kardeşliği üzerinde cephe açmanın hesabıyla İran'ın tarihi Türk kentlerini karıştırmanın, Türklerle Kürtleri çatıştırmanın arayışnıda olanlar ancak ve ancak düşmanca tutum takınan namertlerdir. Türk, Kürtün kardeşi, kader ortağı, alınyazısıdır.

İlginizi Çekebilir

Trump’tan İran'daki Kürt grupların saldırıya geçmesine destek

Trump’tan İran'daki Kürt grupların saldırıya geçmesine destek

 Kürtleri teşvik ederken soruyu yanıtsız bıraktı

Kürtleri teşvik ederken soruyu yanıtsız bıraktı

 Mossad ve CİA destekledi! 5 Kürt grubu koalisyon kurdu: 'Özerk bölge' sözü

Mossad ve CİA destekledi! 5 Kürt grubu koalisyon kurdu: 'Özerk bölge' sözü

TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZELERE SERT TEPKİ: "BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

  • Canı sıkılanın füze ateşleyeceği bir ülke olmadığımızı ihtiyatlı bir dille beyan ediyoruz. Siyonist-emperyalist bir komployu da göz ardı etmiyoruz. Bir daha yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze veya İHA görmek, duymak, şahit olmak istemediğimizi cümle alem bilmelidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurdu Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurdu

İBB'DEKİ YOLSUZLUK DAVASI

  • Mahkeme salonunu şov alanına çevirenler, adaletin ne olduğunu bilmeyen zavallı aymazlardır. Neymiş, eski belediye başkanı selamlama konuşması için kürsüye çıkacakmış. Böyle bir uygulamaya nerede, ne zaman şahit olunmuş? Dava en makul sürede sonuçlandırılıp ülke gündeminden çıkarılmalıdır.
  • Biz duruşmalar TV ekranından canlı yayınlansın derken haksız mıydık? Geldiğimiz süreçte haklılığımız netleşmiştir. CHP hukuku hiçe saymıştır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor: Vitamin deposuymuş!Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor: Vitamin deposuymuş!
Denizli'de korkutan deprem: "Bölge aktif ve geriliyor" uyarısıDenizli'de korkutan deprem: "Bölge aktif ve geriliyor" uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Devlet Bahçeli MHP Donald Trump füze savaş abd grup toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.