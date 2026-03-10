HABER

Küçük Eymen'in ölümünde anne ile sevgilisine hapis cezası!

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis verilen anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan da 8'er yıl hapis verildi.

İzmir'de ölü bulunan Eymen Durak'ın annesi ile erkek arkadaşına 8'er yıl daha hapis cezası verildi.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mine Durak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatlar salonda hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanık Serkan Elçetin ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada görüşü sorulan iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Son sözü sorulan sanık Durak, "Tüm bunların sorumlusu Serkan Elçetin'dir. Bana uyuşturucu kullandırıp bunları yaptırdı." dedi.

8'ER YIL DAHA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan hakim, sanıkları müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapse çarptırdı. iki sanık çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak suçundan ise beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladıklarını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNMUŞTU

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde iki sanığın da maktule yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmış ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı dava açılmıştı.

(AA)
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

