Malatya 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu puslu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 4°C olması bekleniyor. Nem oranı %48 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 2.43 km/saat olarak öngörülmektedir. Bu koşullar gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

13 Kasım Perşembe günü yer yer güneşli bir hava görülecek. Ardından hava bulutlanması beklenmektedir. Sıcaklıkların 16°C ile 3°C arasında olması tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü ise yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 12°C ile 5°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü yağmur bekleniyor. Bu tarihlerde sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler yaşanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde sıcaklıklar yükselse de akşam saatlerinde hızla düşecektir. Kalın giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca 14 ve 15 Kasım tarihleri yağışlı geçecektir. Dışarı çıkacakların su geçirmez ayakkabılar ve giysiler kullanması faydalı olacaktır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için bu tarihler önemli. Yağışlar toprak nemini artırarak tarımsal faaliyetleri olumlu etkileyecektir. Ancak aşırı yağışlar su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı ve çevrenizi koruyabilirsiniz.