HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Malatya 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı ise %26 civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 37°C, 15 Ağustos Cuma günü ise yine 37°C civarında olması öngörülüyor. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 35°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde serinlemek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek veya gölgelik alanlarda bulunmak rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da akıllıca olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan görüntü! Sadece o alan yanmadıŞaşırtan görüntü! Sadece o alan yanmadı
Yer: Adana! Sıcaktan bunaldı, canından olduYer: Adana! Sıcaktan bunaldı, canından oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.