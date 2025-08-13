Malatya 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı ise %26 civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygun olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 37°C, 15 Ağustos Cuma günü ise yine 37°C civarında olması öngörülüyor. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 35°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde serinlemek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek veya gölgelik alanlarda bulunmak rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da akıllıca olacaktır.