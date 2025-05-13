Malatya 13 Mayıs Salı hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek 19°C, en düşük ise 11°C olarak beklenmektedir. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk çıkarabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 14 Mayıs Çarşamba günü çok bulutlu, 15 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı, 16 Mayıs Cuma günü ise güneşli olması öngörülmektedir. Bu değişken hava koşulları günlük planlamaları etkileyebilir.

Bu süreçte, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken, hava tahminlerini göz önünde bulundurmak ve esnek planlar yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.