Malatya 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Pazartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 39°C, gece ise 24°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günlerinde sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Bu durum, tarım sektöründe sulama ve hasat planlaması yapanlar için önemlidir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde bazı önlemler alınmalıdır. Su tüketiminin artırılması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri serin saatlere kaydırılmalıdır. Tarım faaliyetlerinde sulama programlarının güncellenmesi önem taşır. Hayvanların serin ortamlarda tutulması da hayati öneme sahiptir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamaları buna göre yapmak olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.