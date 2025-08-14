HABER

Malatya 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 37°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Malatya'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması beklenmektedir. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerindedir. Bölgedeki sıcak hava dalgasının etkisini göstermektedir. Rüzgar, kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir.

Önümüzdeki günlerde, 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 37°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 36°C ve 17 Ağustos Pazar günü 37°C civarında seyredeceği öngörülmektedir. Bu süre zarfında hava koşulları, sıcak ve güneşli kalacaktır.

Böylesi yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk artmaktadır. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Evlerde, serin ortamlarda kalınarak klima veya vantilatör gibi cihazlarla ortam sıcaklığı kontrol altında tutulmalıdır.

Sıcak hava dalgaları, orman yangınları riskini artırmaktadır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri atmaktan kaçınılmalıdır. Tarım alanlarında sulama sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve su kaynaklarının verimli kullanılması önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Hem kişisel sağlık hem de çevre güvenliği açısından gerekli önlemler alınmalıdır.

