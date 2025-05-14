Malatya 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu düzensiz yağmurlar ile birlikte olacaktır. Sıcaklık, 18°C ile 22°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C'ye düşecek. Nem oranı %44 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 13 km/saat olacaktır.

15 Mayıs Perşembe günü ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü bölgesel düzensiz yağmurlar söz konusu. 17 Mayıs Cumartesi günü de benzer yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C ile 24°C arasında, gece sıcaklıkları ise 13°C ile 15°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Yoğun yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.