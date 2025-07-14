Malatya 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir. Salı günü, hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması öngörülüyor. Ayrıca, hafif yağmur ihtimali de var. Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 33°C civarında olacak. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali de bulunuyor. Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Cuma günü, hava sıcaklıkları 35°C civarına yükselecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Cumartesi günü de hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Yine bol güneş ışığı var. Pazar günü ise hava sıcaklıklarının 41°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Çok sıcak bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve ani hava değişimleri nedeniyle sağlık sorunları yaşanabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk artmaktadır. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de gereklidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlardan uzak durmak ve güvenli bölgelerde kalmak hayati öneme sahiptir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yüksek sıcaklıklar ve ani yağışlar görülecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası sağlık sorunlarının ve kazaların önüne geçmek için gereklidir.